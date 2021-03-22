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В Британии военных решили заменить беспилотниками 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
В Британии военных решили заменить беспилотниками
Фото: EPA
Британия решила уменьшить число военнослужащих на 10 тыс. человек, это сокращение планируется компенсировать использованием новых технологий и беспилотников, сообщают СМИ.
«Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тыс. человек, вооруженные силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений. Правительство представит стратегию [модернизации вооруженных сил] сегодня позже, но следует ожидать существенного сокращения численности армии, количества танков и самолетов», — цитирует РИА «Новости» Yorkshire Evening Post.
По официальным данным, численность британских сухопутных сил составляет 81 тыс. 550 человек.
Планы сократить число военных противоречат заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он не намерен «сокращать численность армии ни в каком виде», обращает внимание издание.
Глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что реформа не приведет к сокращению боеспособности, поскольку войска станут оснащать более современным оружием. боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями.
Ранее Британия заявила о создании подразделения, специализирующегося на участии в гибридных конфликтах.
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Комментарии 4
Армия , Борис Джонсон , Бен Уоллес , Министерство обороны , РИА Новости , Великобритания
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