В Британии военных решили заменить беспилотниками 

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Британия решила уменьшить число военнослужащих на 10 тыс. человек, это сокращение планируется компенсировать использованием новых технологий и беспилотников, сообщают СМИ.

«Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тыс. человек, вооруженные силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений. Правительство представит стратегию [модернизации вооруженных сил] сегодня позже, но следует ожидать существенного сокращения численности армии, количества танков и самолетов», — цитирует РИА «Новости» Yorkshire Evening Post.

По официальным данным, численность британских сухопутных сил составляет 81 тыс. 550 человек.

Планы сократить число военных противоречат заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он не намерен «сокращать численность армии ни в каком виде», обращает внимание издание.

Глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что реформа не приведет к сокращению боеспособности, поскольку войска станут оснащать более современным оружием. боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями.