Самая редкая модификация Т-90С замечена в Индии 

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На одной из индийских станций недавно был замечен железнодорожный состав, перевозивший пестро раскрашенную бронетехнику: всего 17 единиц.

На открытых платформах видны не проходившие модернизацию Т-72М1, которые отличаются от более поздних вариантов отсутствием навесной динамической защиты.

"Семьдесят вторые" разбавлены Т-90С, причем можно разглядеть версию, которая практически не попадает в объективы фото— и видеокамер.

Речь идет о танках с литой башней. Именно их стали первыми поставлять в армию этого государства в конце 2001 года. Всего было изготовлено чуть более четырех десятков таких машин.

Как и более поздние образцы, они получили 1000-сильные многотопливные дизельные двигатели В-92С2. На них устанавливались ночные тепловизионные прицелы, встроенная динамическая защита. Имеется возможность применять управляемое ракетное вооружение.

Затем "девяностые" получили уже ставшие более привычными сварные башни. Именно в таком виде они в настоящее время выпускаются индийской оборонной промышленностью по лицензии.

Т-90С активно используют в ходе учений различных масштабов, в том числе международных.