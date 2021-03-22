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Самая редкая модификация Т-90С замечена в Индии 

Российская Газета 1 час назад
На одной из индийских станций недавно был замечен железнодорожный состав, перевозивший пестро раскрашенную бронетехнику: всего 17 единиц.
На открытых платформах видны не проходившие модернизацию Т-72М1, которые отличаются от более поздних вариантов отсутствием навесной динамической защиты.
"Семьдесят вторые" разбавлены Т-90С, причем можно разглядеть версию, которая практически не попадает в объективы фото— и видеокамер.
Речь идет о танках с литой башней. Именно их стали первыми поставлять в армию этого государства в конце 2001 года. Всего было изготовлено чуть более четырех десятков таких машин.
Как и более поздние образцы, они получили 1000-сильные многотопливные дизельные двигатели В-92С2. На них устанавливались ночные тепловизионные прицелы, встроенная динамическая защита. Имеется возможность применять управляемое ракетное вооружение.
Затем "девяностые" получили уже ставшие более привычными сварные башни. Именно в таком виде они в настоящее время выпускаются индийской оборонной промышленностью по лицензии.
Т-90С активно используют в ходе учений различных масштабов, в том числе международных.
Такие бронемашины — непременные участники военных парадов и различных форумов. Например, на 11-ой Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020 эти танки продемонстрировали свои высокие скоростные и маневренные характеристики, еще раз подтвердив, что они не зря выбраны в качестве основных в сухопутных войсках данного государства.
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Армия , Видео , Индия
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