В США допустили ядерную атаку на Россию

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Пентагоне
заявили, что региональный кризис в отношениях с Москвой может быстро перерасти в атомную войну. Американский адмирал Чарльз Ричард подчеркнул, что Россия скорее всего прибегнет к использованию ядерного оружия, если потерпит поражение в войне с применением обычного вооружения, и в результате возникнет угроза государству или политическому строю. В декабре военный аналитик Джон Россомандо заявил, что США должны разместить ядерное оружие в непосредственной близости от границ РФ. По его мнению, только так можно сдержать российскую агрессию по отношению к соседствующим с РФ странам.