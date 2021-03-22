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В США допустили ядерную атаку на Россию

Павел Тиунов
33 минуты назад
Американские бомбардировщики, способные нести на себе ядерное оружие, отработали тренировочный полет за полярным кругом, где возможно появление российских самолётов и кораблей, сообщает издание The Drive.
В США допустили ядерную атаку на Россию
Фото: US Air ForceUS Air Force
По мнению журналистов, военное руководство США наглядно продемонстрировало, что готово к конфликтам с россиянами в этом регионе.
Речь о полёте стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-2 Spirit у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании. Первые могут нести на себе высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – земля», вторые – ядерное оружие. Американские журналисты подчеркнули, что взаимодействие этих двух типов военных самолётов говорит о том, что США готовятся к боестолкновениям.
«Соединенные Штаты готовы задействовать некоторые из этих самых мощных воздушных средств в регионе, если им придется противостоять российским операциям», - говорится в статье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Пентагоне заявили, что региональный кризис в отношениях с Москвой может быстро перерасти в атомную войну. Американский адмирал Чарльз Ричард подчеркнул, что Россия скорее всего прибегнет к использованию ядерного оружия, если потерпит поражение в войне с применением обычного вооружения, и в результате возникнет угроза государству или политическому строю. В декабре военный аналитик Джон Россомандо заявил, что США должны разместить ядерное оружие в непосредственной близости от границ РФ. По его мнению, только так можно сдержать российскую агрессию по отношению к соседствующим с РФ странам.
Армия,Оружие,Пентагон,Россия,Соединенные Штаты,
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