В США допустили ядерную атаку на Россию

По мнению журналистов, военное руководство США наглядно продемонстрировало, что готово к конфликтам с россиянами в этом регионе.

Речь о полёте стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-2 Spirit у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании. Первые могут нести на себе высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – земля», вторые – ядерное оружие. Американские журналисты подчеркнули, что взаимодействие этих двух типов военных самолётов говорит о том, что США готовятся к боестолкновениям.