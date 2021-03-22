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Британия задумалась о создании гиперзвукового оружия

BFM.RU
1 час назад
Великобритания потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия, также в армии создаются подразделения рейнджеров, а спецназ ВВС SAS будет привлекаться для противодействия российским военным и разведке. Таковы основные планы, содержащиеся в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, которая, как ожидается будет опубликована в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на британские СМИ.
Британия задумалась о создании гиперзвукового оружия
Фото: YoutubeYoutube
В прошлый понедельник правительство Британии опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Лондон на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы.
«Согласно стратегии, дополнительные £3 млрд будут выделены сухопутным силам, £120 млн будут потрачены на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона полка рейнджеров. Но будут и сокращения. Около десяти тысяч военнослужащих и высокопоставленных офицеров столкнутся в будущем с сокращением выплат. Последний остающийся на вооружении военно-транспортный самолет C-130J Hercules также будет выведен из эксплуатации», — пишет The Telegraph.
Телеканал Sky News, в свою очередь, отмечает, что рейнджеры станут новыми в Британии силами спецназначения.
«Новые силы спецназначения будут созданы для содействия британским сухопутным силам для борьбы с эскалацией глобальных угроз. Рейнджеры будут на постоянной основе расквартированы в разных частях мира, они будут обучать иностранные вооруженные силы и содействовать им в случае необходимости. Первыми точками, где они будут размещены, станут Сомали и Мозамбик», — сообщает телеканал.
Как ожидается, первые батальоны рейнджеров будут сформированы в начале следующего года, они будут расквартированы на базе в Алдершоте (графство Хэмпшир). Формироваться новый полк будет из действующих военнослужащих. Рейнджеры не будут действовать скрытно, как спецназ SAS и SBS. Их задачи будут выполняться аналогично миссиям воздушно-десантных частей и морских пехотинцев.
Армия,Daily Telegraph,Sky News,Соединенное Королевство,
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