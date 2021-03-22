Британия задумалась о создании гиперзвукового оружия

«Согласно стратегии, дополнительные £3 млрд будут выделены сухопутным силам, £120 млн будут потрачены на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона полка рейнджеров. Но будут и сокращения. Около десяти тысяч военнослужащих и высокопоставленных офицеров столкнутся в будущем с сокращением выплат. Последний остающийся на вооружении военно-транспортный самолет C-130J Hercules также будет выведен из эксплуатации», — пишет The Telegraph.
«Новые силы спецназначения будут созданы для содействия британским сухопутным силам для борьбы с эскалацией глобальных угроз. Рейнджеры будут на постоянной основе расквартированы в разных частях мира, они будут обучать иностранные вооруженные силы и содействовать им в случае необходимости. Первыми точками, где они будут размещены, станут Сомали и Мозамбик», — сообщает телеканал.