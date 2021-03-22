Британия задумалась о создании гиперзвукового оружия

В прошлый понедельник правительство Британии опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Лондон на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы.

Как ожидается, первые батальоны рейнджеров будут сформированы в начале следующего года, они будут расквартированы на базе в Алдершоте (графство Хэмпшир). Формироваться новый полк будет из действующих военнослужащих. Рейнджеры не будут действовать скрытно, как спецназ SAS и SBS. Их задачи будут выполняться аналогично миссиям воздушно-десантных частей и морских пехотинцев.