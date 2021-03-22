Японцев возмутили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Материал, посвящённый действиям российских самолётов, автор увязал с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы». При этом журналиста не смутило процитированное им самим сообщение газеты «Красная звезда» о том, что полёт был плановым и проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Как сообщил автор материала, маршрут российских самолётов проходил, в частности, над Курильскими островами.