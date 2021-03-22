Великобритания создаст новый спецназ

Великобритания создаст новые силы специального назначения и гиперзвуковое оружие. Также предполагается привлечь спецназ ВВС SAS для противодействия российским военным и разведке. Такие данные содержатся в готовящейся к публикации стратегии модернизации вооружённых сил страны, пишут британские СМИ.

Как пишет Telegraph, на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона рейнджеров, будет потрачено 120 миллионов фунтов.

В свою очередь телеканал Sky News отмечает, что рейнджеры станут новыми силами спецназначения и будут проводить операции в стиле американских «Зелёных беретов».

Новые силы спецназначения будут созданы для содействия британским сухопутным силам для борьбы с эскалацией глобальных угроз. Рейнджеры будут на постоянной основе расквартированы в разных частях мира, они будут обучать иностранные вооружённые силы и содействовать им в случае необходимости. Первыми точками, где они будут размещены, станут Сомали и Мозамбик, — сообщает телеканал.

Ожидается, что первые батальоны британских рейнджеров будут сформированы в начале следующего года и станут базироваться на базе в Алдершоте. В состав формирования войдут действующие военнослужащие. Новый спецназ будет действовать открыто, в духе воздушно-десантных подразделений и морских пехотинцев.

Также новая стратегия предполагает задействовать спецназ ВВС страны SAS (Special Air Service — «Особая воздушная служба») в связке со службой внешней разведки Mi6 для противодействия РФ.

Силы SAS и другие подразделения спецназначения будут совместно с Mi6 проводить скрытые наблюдательные операции против российских шпионов и военных подразделений, — заявил в интервью Telegraph начальник главного штаба вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит.

Также предполагается, что Минобороны выделит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на новые технологии, в том числе на гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие.

Ранее сообщалось, что ВМС Британии получат корабль для защиты подводных кабелей от подлодок РФ. Об этом писал NEWS.ru.