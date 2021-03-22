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Москва

СММ ОБСЕ заявила об атаке на свой беспилотник в Донбассе 

News.ru и ещё 3 49 минут назад
Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Фото: osce.org
Недалеко от подконтрольного самопровозглашённой Луганской народной республике населённого пункта Весёлая Гора был обстрелян беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалёку от Весёлой Горы (на линии соприкосновения под контролем ЛНР. — NEWS.ru), — цитирует РИА Новости отчёт миссии.

В пресс-службе миссии добавили, что команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Яков Осадчий заявил журналистам, что украинские силовики разместили бронетранспортёр в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье, из которого и открыли огонь по беспилотнику миссии, двигавшемуся с направления Весёлой Горы.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Вооружённые силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на востоке страны, чтобы спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры, писал NEWS.ru.
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Армия , Войска , Безопасность , Яков Осадчий , Борис Грызлов , ОБСЕ , РИА Новости , Киев , Счастье
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