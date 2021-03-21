Британия защитит кабели от российских подлодок

"Кабели — часть ключевой национальной инфраструктуры, они невероятно важны. Именно поэтому наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединенное Королевство, но и к европейскому континенту, — сказал министр. — В ноябре [прошлого года] мы объявили, что построим новый многоцелевой разведывательный корабль, и он будет не только заниматься защитой элементов ключевой инфраструктуры, но и выполнять другие функции, связанные с наблюдением за морской акваторией. Выделять деньги на эти задачи чрезвычайно важно, так как в противном случае мы будем крайне уязвимы".