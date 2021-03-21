Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ВМС Британии получат корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок 

ТАСС и ещё 1 41 минуту назад
Британия защитит кабели от российских подлодок
Фото: Reuters
ВМС Великобритании в ближайшие годы получат многоцелевой разведывательный корабль, одной из задач которого будет защита подводных оптоволоконных кабелей от российских субмарин. Об этом заявил в воскресной программе вещательной корпорации Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Кабели — часть ключевой национальной инфраструктуры, они невероятно важны. Именно поэтому наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединенное Королевство, но и к европейскому континенту, — сказал министр. — В ноябре [прошлого года] мы объявили, что построим новый многоцелевой разведывательный корабль, и он будет не только заниматься защитой элементов ключевой инфраструктуры, но и выполнять другие функции, связанные с наблюдением за морской акваторией. Выделять деньги на эти задачи чрезвычайно важно, так как в противном случае мы будем крайне уязвимы".

Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, новый корабль, экипаж которого будет составлять 15 человек, должен быть готов уже к 2024 году. В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении "создать крупнейший в Европе надводный флот", который будет включать новые многоцелевые исследовательские суда, а также восемь фрегатов типа 26 и пять фрегатов типа 31, которые станут частью авианосной ударной группы королевских ВМС. Как тогда сообщали британские газеты, новый тип многоцелевых судов будет нести беспилотные летательные аппараты и мини-субмарины, а также будет оборудован сверхсовременной компьютерной системой для ведения охоты на подлодки.
Подробный план масштабной модернизации британских вооруженных сил будет представлен в понедельник, 22 марта. На этой неделе британское правительство опубликовало Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере.
Страны НАТО уже несколько лет заявляют о якобы существующей угрозе, которую российские субмарины могут представлять для трансатлантических телекоммуникационных кабелей. Утверждается, что РФ обладает технологическими возможностями, позволяющими подключаться к этим кабелям или повредить их в случае конфликта со странами Запада. Эксперты заявляют о том, что на подводные кабели приходится 97% электронной передачи данных между континентами и повреждение этих линий связи может привести к сбоям в работе интернета по всему миру.
Видео дня. Сжёгшая сына заживо показала, как это происходило. И заплакала на суде
ТАСС: последние новости
Минобороны Турции утверждает, что ВС Сирии нанесли удар по госпиталю в Идлибе Минобороны Турции утверждает, что ВС Сирии нанесли удар по госпиталю в Идлибе Пентагон рассказал о преимуществах российской ракеты "Буревестник" Пентагон рассказал о преимуществах российской ракеты "Буревестник" СМИ: Япония и США подтвердили взаимодействие в случае конфликта вокруг Тайваня СМИ: Япония и США подтвердили взаимодействие в случае конфликта вокруг Тайваня
Комментарии 31
Армия , Борис Джонсон , Бен Уоллес , Министерство обороны , НАТО , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
01:30
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
Происшествия
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
00:50
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
00:51
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
Происшествия
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
00:21
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
В мире США
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
00:59
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
01:20
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
Происшествия
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
00:47
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
Происшествия
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
01:11
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
Происшествия
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
01:07
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
00:25
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение