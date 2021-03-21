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Москва

Минобороны Турции утверждает, что ВС Сирии нанесли удар по госпиталю в Идлибе 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Турция обвинила Сирию в ударе по госпиталю
Фото: РИА Новости
Министерство национальной обороны Турции выступило в воскресенье с утверждением, что ВС Сирии нанесли удары по госпиталю в провинции Идлиб.

"Режим [президента Сирии Башара] Асада вновь атаковал невинных сирийских мирных жителей. В результате ударов артиллерии по населенному пункту Эль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребенка. Режим вновь совершил преступление против человечности, нанеся удары по госпиталю, в результате которых также получили ранения еще 10 человек", — утверждается в распространенном коммюнике турецкого оборонного ведомства.

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Армия , Министерство обороны , Идлиб , Сирия , Турция
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