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Четыре корабля НАТО находятся в акватории Черного моря 

РИА Новости Крым 14 минут назад
Четыре корабля НАТО зашли в Черное море
Фото: Wikipedia
В Черном море находятся сразу четыре корабля НАТО. Соответствующие данные предоставляет мониторинговый ресурс MarineTraffic.
В частности, американский эсминец USS Thomas Hudner был замечен на выходе из полива Босфор, он держал курс вглубь Черного моря. Кроме него, по данным 6-ого флота НАТО в акватории находятся ракетный крейсер USS Monterey и два фрегата. Они прибыли для участия в учениях "Морской щит", которые проводит Румыния.
Командир USS Monterey Джозеф Баггет заявил, что корабли находятся в Черном море. В том числе, для "укрепления безопасности и стабильности в регионе".
Корабли USS Monterey и USS Thomas Hudner включены в состав ударной группы, флагманом которой является авианосец USS Dwight D. Eisenhower.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 12 марта в Черное море вошел испанский фрегат "Кристобаль Колон", который тут же был взят под наблюдение российскими военными. До этого, в акваторию Одесского морского порта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО: турецкий корабль обеспечения Sokullu Mehmet Paşa (флагман), а также противоминные корабли Ayvalik (Турция), Tajo (Испания) и Lupu Dinescu (Румыния).
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Армия , НАТО , Республика Крым , Румыния
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