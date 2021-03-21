Четыре корабля НАТО зашли в Черное море

В Черном море находятся сразу четыре корабля НАТО. Соответствующие данные предоставляет мониторинговый ресурс MarineTraffic.
В частности, американский эсминец USS Thomas Hudner был замечен на выходе из полива Босфор, он держал курс вглубь Черного моря. Кроме него, по данным 6-ого флота НАТО в акватории находятся ракетный крейсер USS Monterey и два фрегата. Они прибыли для участия в учениях "Морской щит", которые проводит Румыния.
Командир USS Monterey Джозеф Баггет заявил, что корабли находятся в Черном море. В том числе, для "укрепления безопасности и стабильности в регионе".
Корабли USS Monterey и USS Thomas Hudner включены в состав ударной группы, флагманом которой является авианосец USS Dwight D. Eisenhower.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 12 марта в Черное море вошел испанский фрегат "Кристобаль Колон", который тут же был взят под наблюдение российскими военными. До этого, в акваторию Одесского морского порта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО: турецкий корабль обеспечения Sokullu Mehmet Paşa (флагман), а также противоминные корабли Ayvalik (Турция), Tajo (Испания) и Lupu Dinescu (Румыния).