Ресурс Avia.pro информирует, что на следующей неделе на территории соседней страны состоятся очередные испытания системы «Нептун», которая запускает ракеты Х-35. Удар снарядом по цели на полигоне будет нанесен на расстояние, составляющее 250 километров. Технические возможности ракеты позволяют ей достать до Евпатории.