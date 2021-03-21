Ресурс Avia.pro информирует, что на следующей неделе на территории соседней страны состоятся очередные испытания системы «Нептун», которая запускает ракеты Х-35. Удар снарядом по цели на полигоне будет нанесен на расстояние, составляющее 250 километров. Технические возможности ракеты позволяют ей достать до Евпатории.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский генерал Сергей Кривонос высказал точку зрения, согласно которой международная блокада России могла бы помочь Киеву «вернуть» Крым.