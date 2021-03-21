В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Avia.pro: армия Украины испытает крылатую ракету, способную добить до российской Евпатории

Аргументы Недели
33 минуты назад
Вооруженные силы Украины протестируют крылатую ракету, которая способна добить до города Евпатории, который расположен на российском Крымском полуострове. Об этом говорится в материале, появившемся в СМИ.
Ресурс Avia.pro информирует, что на следующей неделе на территории соседней страны состоятся очередные испытания системы «Нептун», которая запускает ракеты Х-35. Удар снарядом по цели на полигоне будет нанесен на расстояние, составляющее 250 километров. Технические возможности ракеты позволяют ей достать до Евпатории.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский генерал Сергей Кривонос высказал точку зрения, согласно которой международная блокада России могла бы помочь Киеву «вернуть» Крым.
Армия,Евпатория,Украина,
198
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители