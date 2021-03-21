США и Канада объявили о начале военных учений в Арктике 

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о начале учений по противовоздушной обороне в Арктике.
Учения пройдут с 20 марта до 26 марта. Прежде сообщалось, что США и Канада в ходе учений AmalgamDart «повысят готовность» и «продемонстрируют возможности защищать» северные границы, передает РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден и глава правительства Канады Джастин Трюдо «договорились модернизировать» NORAD — «единственное в своем роде военное командование, включающее две страны». Также США и Канада решили модернизировать спутники для противодействия России и Китаю.