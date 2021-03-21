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США и Канада объявили о начале военных учений в Арктике 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 20 минут назад
США и Канада объявили о начале военных учений в Арктике
Фото: Twitter
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о начале учений по противовоздушной обороне в Арктике.
Учения пройдут с 20 марта до 26 марта. Прежде сообщалось, что США и Канада в ходе учений AmalgamDart «повысят готовность» и «продемонстрируют возможности защищать» северные границы, передает РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден и глава правительства Канады Джастин Трюдо «договорились модернизировать» NORAD — «единственное в своем роде военное командование, включающее две страны». Также США и Канада решили модернизировать спутники для противодействия России и Китаю.
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Армия , Войска , Оружие , Джозеф Байден , Джастин Трюдо , РИА Новости , Канада , США
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