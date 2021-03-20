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Москва

ВМС США заявили, что американский эсминец направляется в Черное море 

ТАСС 1 час назад
Американский эсминец Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности. Об этом сообщил в субботу Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"Второй корабль США Thomas Hudner начал переход в Черное море для проведения операции [по обеспечению] морской безопасности в регионе, — говорится в сообщении. — Корабли и авианосцы США на регулярной основе проводят операции в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров".

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в пятницу сообщили, что российские военные следят за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря.
17 марта Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские военные следят за действиями фрегата Mendes Nunes ВМС Испании, который зашел в акваторию Черного моря.
Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.
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Армия , Видео , МИД , НЦУО РФ , НАТО
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