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Киев отказался от соблюдения прекращения огня в Донбассе

Майк Габриелян
10 минут назад
Киев отказался в полной мере соблюдать прекращение огня в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нормандской четверке.
Источник ссылается на письмо, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату». В послании Козака подведены итоги заседания политических советников глав нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция).
В письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы в Донбассе соблюдался устойчивый и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договор об этом был согласован 22 июля 2020 года в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако Киев не соблюдает пункт, запрещающий вести ответный огонь только при наличии приказа руководства вооруженными силами и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
Козак отметил, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог рассказал, какие провокации Киев может устроить в Донбассе.
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