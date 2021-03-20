Киев отказался от соблюдения прекращения огня в Донбассе

В письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы в Донбассе соблюдался устойчивый и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договор об этом был согласован 22 июля 2020 года в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако Киев не соблюдает пункт, запрещающий вести ответный огонь только при наличии приказа руководства вооруженными силами и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.