Жириновский призвал атаковать Украину 

Депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал «долбануть по вооруженным силам Украины». Такое заявление он сделал в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса, а мы давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют. Без всякого объявления войны», — сказал Жириновский.
Он отметил, что Россия не должна мириться с нарушением прав человека Киевом, пытками людей в застенках СБУ и угнетением республик Донбасса.
«Давайте действовать так, как во всем мире происходит. А 15 тысяч погибших в Донбассе русских людей? А пытки в тюрьмах СБУ по всей Украине! Понимаете, иначе нас будут вытирать мордой об лавку. И будут нас опускать все ниже и ниже», — сказал политик.
По его словам, необходим превентивный жесткий удар, но армию не вводить не обязательно.
«Это из космоса прилетят ракеты. И пойди докажи, чьи ракеты. Там не будет опознавательного знака, что это Россия», — предложил Жириновский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Жириновский предрек: Украина вернется в состав России.