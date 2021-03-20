Жириновский призвал атаковать Украину 

«Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса, а мы давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют. Без всякого объявления войны», — сказал Жириновский.