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Москва

Жириновский призвал атаковать Украину 

Майк Габриелян 2 часа назад
Жириновский призвал атаковать Украину
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал «долбануть по вооруженным силам Украины». Такое заявление он сделал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса, а мы давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют. Без всякого объявления войны», — сказал Жириновский.

Он отметил, что Россия не должна мириться с нарушением прав человека Киевом, пытками людей в застенках СБУ и угнетением республик Донбасса.

«Давайте действовать так, как во всем мире происходит. А 15 тысяч погибших в Донбассе русских людей? А пытки в тюрьмах СБУ по всей Украине! Понимаете, иначе нас будут вытирать мордой об лавку. И будут нас опускать все ниже и ниже», — сказал политик.

По его словам, необходим превентивный жесткий удар, но армию не вводить не обязательно.

«Это из космоса прилетят ракеты. И пойди докажи, чьи ракеты. Там не будет опознавательного знака, что это Россия», — предложил Жириновский.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Жириновский предрек: Украина вернется в состав России.
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Армия , Политика , Владимир Жириновский , СБУ , Госдума , Комсомольская правда
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