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Испытания новейшей российской самоходной гаубицы намечены на 2022 год

Газета.Ru
50 минут назад
Государственные испытания новой самоходной 152-мм гаубицы «Мальва» назначены на начало 2022 года, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В России проведут испытания новейшей самоходной гаубицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В 2021 году состоятся приемосдаточные испытания опытного образца новейшего самоходного артиллерийского орудия калибра 152-мм 2С43 «Мальва», — сообщил источник.
В ходе испытаний представители Минобороны должны будут проверить соответствие боевой машины заявленным ТТХ. Если колесная САУ сумеет пройти этот этап, в 2022 году пройдут государственные испытания.
«Мальва» — это не первый образец российских самоходных гаубиц на колесном шасси. Среди такого класса вооружения у российской армии есть самоходный миномет «Нона» и опытная САУ 2С21 на базе КрАЗ.
САУ «Мальва» была разработана ЦНИИ «Буревестник» в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». Разработка боевой машины велась под патронажем «Уралвагонзавода», частью которого является «Буревестник».
Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок рассказал об объединении российских военных авиаконструкторов в один концерн.
Армия,Министерство обороны,Уралвагонзавод,ЦНИИ "Буревестник",Газета.Ru,РИА Новости,
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