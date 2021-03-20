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США подозревают в тайном вывозе бомб с территории Европы 

runews24.ru и ещё 4 2 часа назад
США заподозрили в тайном вывозе бомб из Европы
Фото: Reuters
Исследовательская организация «Федерация американских ученых» (FAS) подозревает, что США вывозят из Европы ядерные бомбы B61. Отмечается, что их было 150, а сейчас — 100, и США официально не сообщали Европе об изменении количества своего ядерного оружия, пишет «Коммерсантъ».
В исследовании отмечается, что США хранят свои бомбы на базах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
В российских госструктурах отмечают, что тоже ничего не знают о вывозе бомб, но, возможно, США хотят их модернизировать, уточняет «Ъ» со ссылкой на свои источники.
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Американские эксперты допускают, что число бомб, хранящихся в Турции, уменьшилось из-за ухудшения отношений между странами ввиду попытки госпереворота в турецком государстве в 2016 году.
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Армия , НАТО , Газета "Коммерсантъ" , Анкара , Бельгия , Германия , Италия , Нидерланды , США , Турция
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