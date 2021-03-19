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Москва

США усилят противостояние России со стороны НАТО 

Газета.Ru и ещё 1 33 минуты назад
США усилят противостояние России со стороны НАТО
Фото: Reuters
Новое руководство США усилит противодействие России со стороны НАТО, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем концентрировать внимание на укреплении потенциала альянса по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам», — сказал Рикер.

По его словам, альянс также должен заниматься проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия».
Кроме того, дипломат подчеркнул, что США поддерживают «политику открытых дверей» для альянса.

«Администрация Байдена очень ясно давала понять: наличие у нее приверженности обеспечению того, что дверь НАТО остается открытой, является частью нашей очень твердой политики», — сказал Рикер.

Ранее генсек НАТО объяснил наращивание присутствия в Черном море.
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Армия , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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