Сирию обстреляли с территорий ВС Турции

В сирийской провинции Ракка был зафиксирован минометный обстрел с подконтрольной вооруженными силами Турции территории. Об этом сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
«Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем вооруженных сил Турции», — сообщил контр-адмирал.
Карпов добавил, что протурецкие формирования стрельбой из пулемета остановили колонну с мирными жителями, которые направлялись в поселок Сейду провинции Ракка.
Также Карпов заявил, что во всей идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 23 обстрела с позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*. Наибольшее число обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб.
*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в РФ.