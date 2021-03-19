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В Сирии зафиксирован минометный обстрел с территорий ВС Турции 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Сирию обстреляли с территорий ВС Турции
Фото: globallookpress.com
В сирийской провинции Ракка был зафиксирован минометный обстрел с подконтрольной вооруженными силами Турции территории. Об этом сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем вооруженных сил Турции», — сообщил контр-адмирал.

Карпов добавил, что протурецкие формирования стрельбой из пулемета остановили колонну с мирными жителями, которые направлялись в поселок Сейду провинции Ракка.
Также Карпов заявил, что во всей идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 23 обстрела с позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*. Наибольшее число обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб.
*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в РФ.
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Армия , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Ракка , Сирия , Турция
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