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ЧФ сообщил о слежении за американским крейсером «Монтерей» в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
ЧФ сообщил о слежении за крейсером «Монтерей»
Фото: Википедия
Крейсер ВМС США «Монтерей» зашел в пятницу в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера «Монтерей» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года», — передает РИА «Новости» сообщение центра управления.

Ранее испанский фрегат Mendez Nunez зашел в Черное море. Корабль НАТО взяли на сопровождение силы Черноморского флота.
Напомним, во вторник ВМС Украины провели учения в Черном море совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО. Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.
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Армия , РИА Новости , США
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