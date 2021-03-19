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В Крыму прошли учения десантников 

RT на русском и ещё 2 59 минут назад
В Крыму прошли учения десантников
Фото: РИА Новости
В Крыму прошли учения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В ходе манёвров усиленный парашютно-десантный батальон десантировался на площадку приземления Охчи-Оба и овладел полевым аэродромом условного противника, тем самым обеспечив посадку самолётов с главными силами полка.
В учениях были задействованы более 350 военнослужащих, три боевые машины десанта БМД-2К-АУ, самолёты Ил-76МД и транспортно-боевые вертолёты Ми-8АМТШ.
Также была отработана высадка самоходного-артиллерийского дивизиона десантно-штурмового полка из больших десантных кораблей Черноморского флота на необорудованное морское побережье.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.
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