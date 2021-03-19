Белорусские ВВС отработали пуски ракет "Атака"

Экипажи вертолетов МИ-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии отработали пуски ракет "Атака", поставленных недавно в белорусскую армию из России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в пятницу в своем Telegram-канале.