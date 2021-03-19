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Белорусские ВВС отработали пуски поступивших из РФ ракет "Атака"

ТАСС
1 час назад
Экипажи вертолетов МИ-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии отработали пуски ракет "Атака", поставленных недавно в белорусскую армию из России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в пятницу в своем Telegram-канале.
Белорусские ВВС отработали пуски ракет "Атака"
Фото: CC BY-SA 4.0CC BY-SA 4.0
"Летчики 50-й смешанной авиационной базы отработали пуски управляемых ракет 9М120 "Атака" с вертолетов МИ-24. Летчики уничтожили несколько мишеней, имитирующих бронетехнику, на полигоне Ружанский (Брестская область)", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, белорусские пилоты впервые применили авиационные управляемые ракеты "Атака". Новые боеприпасы поступили в Белоруссию несколько дней назад в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. В перспективе белорусские вооруженные силы планируют полностью обновить арсенал данного вооружения, отметили в Минобороны Белоруссии.
Армия,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Минск,Беларусь,
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