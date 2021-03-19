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Москва

Китай запретил военным пользоваться автомобилями Tesla из-за подозрений в шпионаже 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Китай запретил военным пользоваться автомобилями Tesla
Фото: Reuters
Китайские власти решили ограничить использование американских машин Tesla военными, так как эти электрокары могут представлять угрозу нацбезопасности, пишут западные СМИ.
Пекин проверил машины Tesla и установил, что их сенсоры и камеры способны получать данные о времени и месте использования транспортных средств, личные данные водителей, список их телефонных контактов, который синхронизируется с авто, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.
Власти Китая обеспокоились тем, что эта информация может быть передана в США.
Ряд китайских ведомств попросили сотрудников не ездить на работу на этих электрокарах. Источники газеты отметили, что владельцам машин Tesla запрещено заезжать на территорию домов, где живут сотрудники стратегически важных предприятий и госучреждений.
В 2020 году сообщалось, что несколько автомобилей Tesla начали набирать скорость без участия водителей, в администрации дорожной безопасности США провели проверку по этому поводу.
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Армия , РИА Новости , Wall Street Journal , Китай , Пекин , США
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