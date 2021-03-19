Китай запретил военным пользоваться автомобилями Tesla

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Китайские власти решили ограничить использование американских машин Tesla военными, так как эти электрокары могут представлять угрозу нацбезопасности, пишут западные СМИ.

Пекин проверил машины Tesla и установил, что их сенсоры и камеры способны получать данные о времени и месте использования транспортных средств, личные данные водителей, список их телефонных контактов, который синхронизируется с авто, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.

Власти Китая обеспокоились тем, что эта информация может быть передана в США.

Ряд китайских ведомств попросили сотрудников не ездить на работу на этих электрокарах. Источники газеты отметили, что владельцам машин Tesla запрещено заезжать на территорию домов, где живут сотрудники стратегически важных предприятий и госучреждений.