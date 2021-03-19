Подводные силы ВМФ превысят 80 субмарин

В 2021 году состав подводных сил Военно-морского флота России пополнится тремя атомными подлодками и превысит 80 субмарин, рассказал источник в военно-промышленном комплексе.
«Количественный состав подводных сил ВМФ России должен в этом году превысить 80 единиц с учетом поступления в этом году трех новых атомоходов», — передает сообщение РИА «Новости».
По словам источника, точное количество подлодок ВМФ назвать трудно, поскольку некоторые из них находятся в консервации, некоторые готовятся к утилизации, а сроки поставок новых субмарин «плавающие». Тем временем главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что в 2021 году флот получит три атомных подлодки: стратегическую «Князь Олег» проекта 955А («Борей-А») и многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М». Также, по его словам, 25 марта на воду будет спущена дизель-электрическая «Варшавянка», получившая имя «Магадан», она должна пополнить состав Тихоокеанского флота в этом году.
Ранее сообщалось, что ко Дню ВМФ флот получит РПКСН проекта «Борей-А» «Князь Олег». Напомним также, ко Дню Победы 9 мая 2021 года планируется заложить РПКСН «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). 12 декабря стратегическая АПЛ проекта 955А «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.