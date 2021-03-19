Британия заподозрила Россию в создании помех самолётам

Некое «враждебное государство» регулярно пытается заглушить сигналы спутниковой связи военно-транспортных самолётов A400M, взлетающих с базы ВВС Великобритании на Кипре . В Лондоне подозревают, что это Россия

Попытки заглушить сигналы спутниковой связи теоретически могли помешать осведомлённости пилота и потенциально привести к крушению. Россия считается единственной страной, технически способной на такое, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.

По словам одного из сотрудников, атаки России направлены не против боевых машин, а против самолётов, доставляющих запчасти.

Это пример враждебного и безрассудного поведения другого государства без видимых причин, — отметил источник.

Он добавил, что ни одна из попыток заглушить сигналы не была успешна.

Как писал NEWS.ru, норвежские военные зафиксировали помехи в работе радаров и радиооборудования на севере страны, связанные с испытаниями в Баренцевом море фрегата ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов».