Британия заподозрила Россию в создании помех самолётам

Некое «враждебное государство» регулярно пытается заглушить сигналы спутниковой связи военно-транспортных самолётов A400M, взлетающих с базы ВВС Великобритании
на Кипре
. В Лондоне подозревают, что это Россия
.
Попытки заглушить сигналы спутниковой связи теоретически могли помешать осведомлённости пилота и потенциально привести к крушению. Россия считается единственной страной, технически способной на такое, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.
По словам одного из сотрудников, атаки России направлены не против боевых машин, а против самолётов, доставляющих запчасти.
Это пример враждебного и безрассудного поведения другого государства без видимых причин, — отметил источник.
Он добавил, что ни одна из попыток заглушить сигналы не была успешна.
Как писал NEWS.ru, норвежские военные зафиксировали помехи в работе радаров и радиооборудования на севере страны, связанные с испытаниями в Баренцевом море фрегата ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов».
По данным Минобороны Норвегии, помехи наблюдались в районе Киркинеса. Отмечается, что зафиксированный шум был более широкополосный.