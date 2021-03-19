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Старейшую подлодку ЧФ решили отремонтировать 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Старейшую подлодку ЧФ решили отремонтировать
Фото: РИА Новости
Подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Алроса» после ремонта с элементами модернизации, который планируется завершить в 2021 году, сможет выполнять задачи на первой линии флотской готовности наравне с современными субмаринами, сообщили на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ.

«В этом году лодка выйдет из завода предположительно во втором полугодии. Будут завершены все ремонтные работы, потом должны пройти испытания лодки, и она будет возвращена в строй. Благодаря проведенному комплексу работ лодка будет способна войти в первую линию флота (в эту категорию входят силы флота, находящиеся в боевой готовности и способные выполнять задачи без ограничений)», — сообщил источник ТАСС.

Он уточнил, что «Алроса» — старейшая из подлодок ЧФ, способных выполнять боевые задачи. «До 2014 года она была единственной „ходячей“ лодкой флота. Именно благодаря этой лодке были сохранены кадры на флоте и черноморская школа подводного плавания», — отметил собеседник.
По информации пресс-службы Черноморского флота, в период с 2014 по 2017 год Черноморский флот пополнился шестью новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 — носителями комплекса крылатых ракет «Калибр».
Напомним, ранее в пятницу командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в пятницу в море на боевом дежурстве.
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Комментарии
Армия , Игорь Осипов , Алроса , Завод "Нерпа" , ИТАР-ТАСС
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