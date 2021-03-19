Адмирал объяснил «неуловимость» «Варшавянки» для НАТО

"Вообще, о нахождении подводных лодок тема закрытая для всех всегда была. Находится — по плану. Что там, как там, я не знаю. Если так сказали, значит, так оно и есть. Но действуют эти единички скрытно, поскольку характеристики по шумности у них самые лучшие", — отметил адмирал.