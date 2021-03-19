Подлодки Черноморского флота отправили на дежурство

Все шесть подлодок Черноморского флота отправились на боевое дежурство в море. Об этом в разговоре с журналистами в пятницу, 19 марта, в день моряка-подводника сообщил командующий ЧФ, вице-адмирал Игорь Осипов

В настоящий момент на пирсах бригады подводных лодок флота субмарины действительно отсутствуют. Осипов заявил, что в базе нет ни одной подлодки. Все они находятся на боевом дежурстве.

Также на эту тему высказался присутствовавший на мероприятии, приуроченном к празднику, старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин.

Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море, — приводит его слова РИА Новости.