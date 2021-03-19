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Все подлодки Черноморского флота отправились на боевое дежурство 

News.ru 1 час назад
Подлодки Черноморского флота отправили на дежурство
Фото: РИА Новости
Все шесть подлодок Черноморского флота отправились на боевое дежурство в море. Об этом в разговоре с журналистами в пятницу, 19 марта, в день моряка-подводника сообщил командующий ЧФ, вице-адмирал Игорь Осипов.
В настоящий момент на пирсах бригады подводных лодок флота субмарины действительно отсутствуют. Осипов заявил, что в базе нет ни одной подлодки. Все они находятся на боевом дежурстве.
Также на эту тему высказался присутствовавший на мероприятии, приуроченном к празднику, старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин.

Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море, — приводит его слова РИА Новости.

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Как ранее передавал NEWS.ru, новым оружием будут оснащены самые многочисленные в ВМФ России многоцелевые атомные подводные лодки проектов 949А и 971. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Он также отметил, что срок службы подлодок увеличат в два раза.
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Армия , Николай Евменов , Игорь Осипов , НАТО , РИА Новости
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