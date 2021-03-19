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Исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка подала сигнал 

Артём Кульша 7 минут назад
Исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка подала сигнал
Фото: ТАСС
Подводная лодка Черноморского флота России «Ростов-на-Дону» успешно скрывается от противолодочных сил НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера средства массовой информации сообщили, что в Средиземном море группа кораблей Североатлантического альянса вступила в контакт с «Ростовом-на-Дону», после чего подлодка исчезла с радаров судов НАТО, и те начали ее поиск.
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Сегодня осведомленный собеседник сообщил РИА Новости, что противолодочные силы НАТО задействовали большие силы для поиска российской субмарины, но не могут найти уже неделю, потому что уровень ее скрытности превзошел их ожидания.

«Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — отметил источник.

На днях, как сообщал «Рамблер», китайское издание Sohu написало, что в случае реализации плана Министерства обороны России построить 14 стратегических атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до 2027 года Россия сможет заблокировать территорию США в течение 24 часов.
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Армия , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости
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