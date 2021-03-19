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Москва

Названо местонахождение российской подлодки, пропавшей с радаров НАТО 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Российская подлодка исчезла с радаров НАТО
Фото: Газета.Ru
Подводная лодка Черноморского флота Б-237 «Ростов-на-Дону», пропавшая ранее с радаров кораблей НАТО в Средиземном море, после прохождения Гибралтара направляется в Восточное Средиземноморье. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах Крыма.
В составе Средиземноморской эскадры она сменит однотипную субмарину, — приводит ТАСС слова источника.
Отмечается, что официального подтверждения этого сообщения пока не поступало. При этом, словам собеседника агентства, инцидент с «потерей» лодки кораблями Альянса «не стоит выеденного яйца». Он отметил, что в День моряка-подводника 19 марта все подлодки проекта 36.3 Черноморского флота действуют в море.
Как сообщал NEWS.ru, корабли НАТО уже неделю не могут обнаружить с помощью своих радаров российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-237 «Ростов-на-Дону». Исчезнувшая подлодка находится на связи и передаёт информацию, однако никто так и не смог её засечь. Отмечается, что у НАТО имеются весьма внушительные возможности в Средиземном море. Тем не менее российская подлодка превзошла все их ожидания по уровню скрытности.
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Армия , НАТО , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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