По словам источника, этот документ фактически позволяет каждому украинскому солдату открывать огонь по ополченцам Донбасса в любое время.

При этом войска ДНР и ЛНР обязаны придерживаться режима прекращения огня, который закреплен в ходе заседаний «нормандской четверки». Согласно принятым правилам, открывать ответный огонь можно только по приказу командования. Из-за этого ВСУ приобретает преимущество над ополченцами Донбасса, добавил инсайдер.