В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Инсайдер раскрыл документ, позволяющий Украине уничтожить Донбасс

Ura.Ruиещё 5
22 минуты назад
Украина подготовила документ, позволяющий каждому солдату ВСУ открывать огонь по ополченцам Донбасса. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Раскрыт позволяющий Украине уничтожить Донбасс документ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В случае создания угрозы жизни украинских военнослужащих вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы», — говорится в тексте документа Минобороны Украины, который инсайдер предоставил «Коммерсанту».
По словам источника, этот документ фактически позволяет каждому украинскому солдату открывать огонь по ополченцам Донбасса в любое время.
При этом войска ДНР и ЛНР обязаны придерживаться режима прекращения огня, который закреплен в ходе заседаний «нормандской четверки». Согласно принятым правилам, открывать ответный огонь можно только по приказу командования. Из-за этого ВСУ приобретает преимущество над ополченцами Донбасса, добавил инсайдер.
Ранее командир 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Брыжинский заявил, что Украина должна атаковать ДНР и ЛНР с тыла. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил уверенность, что провокации Украины в Донбассе приведут к серьезным последствиям для Киева, передает агентство Nation News.
Армия,Богдан Безпалько,Министерство обороны,Украина,
99
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители