«В случае создания угрозы жизни украинских военнослужащих вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы», — говорится в тексте документа Минобороны Украины, который инсайдер предоставил «Коммерсанту».
По словам источника, этот документ фактически позволяет каждому украинскому солдату открывать огонь по ополченцам Донбасса в любое время.
При этом войска ДНР и ЛНР обязаны придерживаться режима прекращения огня, который закреплен в ходе заседаний «нормандской четверки». Согласно принятым правилам, открывать ответный огонь можно только по приказу командования. Из-за этого ВСУ приобретает преимущество над ополченцами Донбасса, добавил инсайдер.
Ранее командир 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Брыжинский заявил, что Украина должна атаковать ДНР и ЛНР с тыла. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил уверенность, что провокации Украины в Донбассе приведут к серьезным последствиям для Киева, передает агентство Nation News.