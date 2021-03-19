Николай Азаров. В сети появилась карта, на которой американские разведчики сосчитали все группировки сопротивления на Донбассе. Информацию в своем Twitter опубликовал бывший премьер-министр Украины

«Взгляд на конфликт из США», — объяснил Азаров публикацию.

На карте также представлены украинские силы и мощности пограничных регионов России . Так, по численности украинских военных на границе с ДНР и ЛНР в разы больше (95 000), чем в республиках (34 000). Даже если прибавить к этому силы России (всего 10 500 человек), сравнять число военных не получится.

Однако по количеству техники, по данным американцев, ополченцы Донбасса превосходят украинскую армию. К примеру они имеют 650 танков против 450 украинских. Также 260 пусковых установок реактивных систем залпового огня против 230 на Украине и 500 артиллерийских орудий.

Также на карте обозначены оружие в России. Это сотни танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и так далее. Карта датирована 29 сентября 2020 года.

Взгляд на конфликт из США pic.twitter.com/2VrTmj6Gc5— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) March 18, 2021