В сети появилась карта, на которой американские разведчики сосчитали все группировки сопротивления на Донбассе. Информацию в своем Twitter опубликовал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
.
«Взгляд на конфликт из США», — объяснил Азаров публикацию.
На карте также представлены украинские силы и мощности пограничных регионов России
. Так, по численности украинских военных на границе с ДНР и ЛНР в разы больше (95 000), чем в республиках (34 000). Даже если прибавить к этому силы России (всего 10 500 человек), сравнять число военных не получится.
Однако по количеству техники, по данным американцев, ополченцы Донбасса превосходят украинскую армию. К примеру они имеют 650 танков против 450 украинских. Также 260 пусковых установок реактивных систем залпового огня против 230 на Украине и 500 артиллерийских орудий.
Также на карте обозначены оружие в России. Это сотни танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и так далее. Карта датирована 29 сентября 2020 года.
Ранее Киев призвал готовиться к полномасштабной войне на Донбассе. Ополченцы заявляют, что заметили переброску к границам Республики десятков танков ВСУ, пишет телеканал 360. При этом Украина заявляет, что готова к «деоккупации» ДНР, но на своих условиях, уточняют «Дни.ру».