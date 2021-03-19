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В США объяснили «смертоносность» российских С-400 

Lenta.ru 1 час назад
В США объяснили «смертоносность» российских С-400
Фото: Lenta.ru
Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» оказываются «смертоносными» по нескольким причинам, пишет американское издание 19FortyFive.
Согласно публикации, данные ЗРС, называемые убийцами Военно-воздушных сил (ВВС), могут использоваться «для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также применяться против наземных объектов». «Ракеты комплекса также способны поражать цели на дальности до 400 километров и на высоте до 30 километров при интенсивном огне противника», — пишет издание.
19FortyFive напоминает, что, несмотря на угрозы США применить санкции, С-400 «Триумф» приобретают зарубежные страны, в частности, Индия и Турция. Так, издание утверждает, что данная ЗРС выступила в качестве инструмента экономической и гибридной войны, поскольку С-400 «Триумф» купила Анкара, называемая в публикации ключевым игроком НАТО.
В марте издание The Drive сообщило, что Пентагон в рамках проекта Low-Cost Cruise Missile (LCCM) завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3 компании Raytheon, позволяющих проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника.
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Армия , В мире , Пентагон , НАТО , Анкара , Индия , США , Турция
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