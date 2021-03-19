В США объяснили «смертоносность» российских С-400 

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» оказываются «смертоносными» по нескольким причинам, пишет американское издание 19FortyFive.

Согласно публикации, данные ЗРС, называемые убийцами Военно-воздушных сил (ВВС), могут использоваться «для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также применяться против наземных объектов». «Ракеты комплекса также способны поражать цели на дальности до 400 километров и на высоте до 30 километров при интенсивном огне противника», — пишет издание.

19FortyFive напоминает, что, несмотря на угрозы США применить санкции, С-400 «Триумф» приобретают зарубежные страны, в частности, Индия и Турция. Так, издание утверждает, что данная ЗРС выступила в качестве инструмента экономической и гибридной войны, поскольку С-400 «Триумф» купила Анкара, называемая в публикации ключевым игроком НАТО