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Москва

Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле со стороны Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии
Фото: © DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии.

"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.

Россию уведомили, что огонь с сирийской территории прекратили.

"По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь. Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий", — отметили в Минобороны.

В понедельник Турция сообщила, что САР нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.
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Армия , Министерство обороны
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