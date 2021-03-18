Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии

Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии.
"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
Россию уведомили, что огонь с сирийской территории прекратили.
"По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь. Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий", — отметили в Минобороны.
В понедельник Турция сообщила, что САР нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.