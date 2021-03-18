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Новая гиперзвуковая ракета США сможет долететь до Москвы за 20 минут 

Вероника Полынина 1 час назад
Новая гиперзвуковая ракета США сможет долететь до Москвы за 20 минут
Фото: открытые источники
Президент США Джо Байден готовится бросить вызов России и Китаю, испытав суперсовременную гиперзвуковую ракету. Об этом пишет британское издание Daily Express, сообщает «ИноСМИ».
Новая ракета получила имя AGM-183A (Air-launched Rapid Response Weapon, ARRW — «оружие быстрого реагирования воздушного базирования»). Она способна развивать скорость более 15 тысяч миль в час, то есть в 20 раз превышающую скорость звука. Таким образом, до Москвы ракета сможет долететь за 20 минут, а до Пекина — за полчаса.
1 марта ракета была доставлена на авиационную базу ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Она уже установлена на бомбардировщик B-52H «Стратофортресс» и сейчас проходит первичные наземные испытания и проверки перед тем, как будет допущена к полету.
По словам руководителя программы ВВС США по вооружениям Хита Коллинса, первый испытательный полет ракетоносителя будет осуществлен в течение ближайшего месяца, до конца года предполагается провести еще несколько дополнительных испытаний ракетоносителя и комплексных тестовых полетов.
Издание напоминает, что в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп заявлял о работе США над собственным гиперзвуковым оружием. Он говорил о некой «супер-пупер ракете», которая будет в 17 раз быстрее конкурентов. Речь могла идти о ARRW.
Британская газета также подчеркивает, что у «ракеты Байдена» есть и слабые стороны, например, риски стратегических просчетов для страны-оператора. Военный эксперт Павел Подвиг отметил, что пока не ясно, получится ли эффективно справляться с ними.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2023 году российские вооруженные силы должны приступить к испытаниям гиперзвуковой авиационной ракеты «Гремлин».
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Комментарии 598
Армия , Павел Подвиг , Джозеф Байден , Дональд Трамп , InoSMI.Ru
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