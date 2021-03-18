ВС Украины нанесли минометный удар по югу ДНР

Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает Донецкое агентство новостей.

Фото: ТАСС ТАСС

Обстрел произошел в 15.15 по местному времени. Огонь велся из населенного пункта Водяное в направлении села Ленинское.

По данным ДНР, Украина применила минометы калибром 82 мм и гранатометы. В общей сложности было выпущено 11 боеприпасов.

Ранее в четверг в ДНР сообщали об обстрелах Горловки и района участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка» к югу от Донецка.