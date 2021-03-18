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ВС Украины нанесли минометный удар по югу ДНР

Вероника Полынина
1 час назад
Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает Донецкое агентство новостей.
ВС Украины нанесли минометный удар по югу ДНР
Фото: ТАССТАСС
Обстрел произошел в 15.15 по местному времени. Огонь велся из населенного пункта Водяное в направлении села Ленинское.
По данным ДНР, Украина применила минометы калибром 82 мм и гранатометы. В общей сложности было выпущено 11 боеприпасов.
Ранее в четверг в ДНР сообщали об обстрелах Горловки и района участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка» к югу от Донецка.
Как писал «Рамблер», 17 марта в ДНР заявили о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения за минувшие сутки. В ведомстве сообщили, что украинские военные за день 21 раз обстреляли территорию республики. Наибольшая активность украинских силовиков была отмечена в Мариупольском направлении на юге ДНР.
Армия,Украина,
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