ВС Украины нанесли минометный удар по югу ДНР

Вооруженные силы Украины
нанесли минометный удар по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает
Донецкое агентство новостей.
Обстрел произошел в 15.15 по местному времени. Огонь велся из населенного пункта Водяное в направлении села Ленинское.
По данным ДНР, Украина применила минометы калибром 82 мм и гранатометы. В общей сложности было выпущено 11 боеприпасов.
Ранее в четверг в ДНР сообщали об обстрелах Горловки и района участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка» к югу от Донецка.
Как писал «Рамблер», 17 марта в ДНР заявили о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения за минувшие сутки. В ведомстве сообщили, что украинские военные за день 21 раз обстреляли территорию республики. Наибольшая активность украинских силовиков была отмечена в Мариупольском направлении на юге ДНР.