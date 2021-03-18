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Учения по обнаружению условного противника прошли в Черном море 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Учения авиации прошли в Черном море
Фото: mil.ru / Минобороны России
В Черном море прошли учения, на которых бомбардировщики Су-24М морской авиации Черноморского флота отрабатывали нанесение бомбового удара по условному противнику.
Согласно сообщению, экипажи Су-24М успешно выполнили тренировочные упражнения по нанесению воздушного удара по кораблям предполагаемого противника.

— Экипажи Су-24М выполнили учебно-боевые упражнения по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Также сообщается о проведении учений по разведке и обнаружению кораблей условного противника в заданном районе Черного моря. Этот вид отработки военных маневров был выполнен при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Форпост».
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Армия , Интерфакс , Республика Крым
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