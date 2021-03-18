Россия начала внедрять бомбардировщик Су-34 НВО

Министерство отмечает, что самым главным нововведением модернизированного бомбардировщика является мощная разведывательная аппаратура. Также в числе важных улучшений отмечается система целеуказания.

Вместе с тем, Су-34 НВО, в отличие от базовой модели, имеет улучшенные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), управления вооружением и наведения.