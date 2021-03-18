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Россия начала внедрять в армию новейший бомбардировщик Су-34 НВО

Ferra.ru
39 минут назад
В сети появилась крайне любопытная информация, согласно которой Россия всё же начала внедрять в армию новейший бомбардировщик Су-34 НВО. Так, первый самолёт данной модели уже поступил на вооружение авиаполка Центрального Военного Округа.
Россия начала внедрять бомбардировщик Су-34 НВО
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Сообщается, что изначально летательный аппарат приняли на аэродроме завода-изготовителя. Затем, как пишет газета Известия, ссылаясь на Минобороны РФ, лётчики перегнали его на аэродром в бомбардировочный полк в Шаголе Челябинской области.
Министерство отмечает, что самым главным нововведением модернизированного бомбардировщика является мощная разведывательная аппаратура. Также в числе важных улучшений отмечается система целеуказания.
Вместе с тем, Су-34 НВО, в отличие от базовой модели, имеет улучшенные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), управления вооружением и наведения.
Армия,Министерство обороны,Россия,
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