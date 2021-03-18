В Британии рассказали о способной ударить по Москве ракете

Скорость ракеты превышает скорость звука в 20 раз, то есть она преодолевает больше 15 тыс. миль в час. Ее испытания должны начаться в США в ближайшие 30 дней. Подчеркивается, что ракету уже доставили на авиационную базу ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии и установили на бомбардировщик B-52H «Стратофортресс».