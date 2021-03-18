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Москва

Учения военных Южной Кореи и США завершились 

ИА Regnum 1 час назад
Южная Корея и США завершили учения
Фото: Reuters
18 марта завершились совместные учения военных Южной Кореи и США, которые проходили в формате компьютерного моделирования начиная с 8 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.
По их словам, учения проводились в два этапа: отработка защиты и контратаки. В учениях принимали минимальные составы воинских контингентов двух стран в связи с пандемией коронавируса и дипломатическими усилиями по денуклеаризации Корейского полуострова.
Кроме того, в связи с сокращением масштабов учений не проводилась оценка готовности Сеула к «передаче ему оперативного контроля над своими войсками в военное время». Вместо этого частично отрабатывалось функционирование будущего объединённого командования.
Между тем, министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Южной Кореи, оценил учения как «успешные».
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Армия , Ллойд Остин , Комитет начальников штабов , Южная Корея , Сеул , США
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