Южная Корея и США завершили учения

По их словам, учения проводились в два этапа: отработка защиты и контратаки. В учениях принимали минимальные составы воинских контингентов двух стран в связи с пандемией коронавируса и дипломатическими усилиями по денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, в связи с сокращением масштабов учений не проводилась оценка готовности Сеула к «передаче ему оперативного контроля над своими войсками в военное время». Вместо этого частично отрабатывалось функционирование будущего объединённого командования.