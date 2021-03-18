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Десантный корабль «Мордовия» провел стрельбы в Балтийском море 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Десантный корабль «Мордовия» провел стрельбы в Балтийском море
Фото: ТАСС
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» в ходе учений на полигонах Балтийского флота успешно поразил морские и наземные цели. Видеозапись с учений опубликовал телеканал «Звезда».
По данным издания Вооруженных сил России, на стрельбах себя хорошо показал универсальный комплекс АК-630.
Сам десантный корабль «Мордовия» может развивать скорость до 60 узлов и вмещать десантно-штурмовой батальон с полным комплектом вооружения и техники. На вооружении стоят два таких корабля, оба служат в Балтийском флоте и являются постоянными участниками учений по высадке десанта, отмечает телеканал.
«Рамблер» писал, что ранее в США обратили пристальное внимание на учения, которые проходят в Калининградской области. Американский военный обозреватель Питер Сучиу в своей статье в The National Interest заметил, что россияне выполняют те же боевые задачи, что и «морские котики» Военно-морских сил США. В частности, морпехи Балтийского флота уже отработали высадку на побережье, уничтожение живой силы противника и его бронетехники.
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Комментарии
Армия , ТК "Звезда" , The National Interest
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