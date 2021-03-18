Десантный корабль «Мордовия» провел стрельбы в Балтийском море 

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» в ходе учений на полигонах Балтийского флота успешно поразил морские и наземные цели. Видеозапись с учений опубликовал телеканал «Звезда».

По данным издания Вооруженных сил России, на стрельбах себя хорошо показал универсальный комплекс АК-630.

Сам десантный корабль «Мордовия» может развивать скорость до 60 узлов и вмещать десантно-штурмовой батальон с полным комплектом вооружения и техники. На вооружении стоят два таких корабля, оба служат в Балтийском флоте и являются постоянными участниками учений по высадке десанта, отмечает телеканал.

«Рамблер» писал, что ранее в США обратили пристальное внимание на учения, которые проходят в Калининградской области. Американский военный обозреватель Питер Сучиу в своей статье в The National Interest заметил, что россияне выполняют те же боевые задачи, что и «морские котики» Военно-морских сил США. В частности, морпехи Балтийского флота уже отработали высадку на побережье, уничтожение живой силы противника и его бронетехники.