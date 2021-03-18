Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию

Военная техника, которая сейчас сконцентрирована на базе "Тапа" будет использована на майских учениях "Военный шторм", в ходе которых будут отрабатываться боевые действия высокой интенсивности.
В рамках ротации союзнического контингента 300 французских военнослужащих проведут в Эстонии один год, отрабатывая взаимодействие с британскими, американскими и эстонскими военными.
Между тем, в этот понедельник на эстонскую авиабазу Эмари прибыли восемь истребителей F-15E и F-15C и два самолета заправщика KC-135, принадлежащих ВВС Соединенных Штатов. Воздушные суда примут участие в учениях Baltic Trident, в которых также поучаствуют ВВС Германии, Финляндии, Литвы, Польши и Великобритании.