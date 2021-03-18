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В Британии объяснили наращивание своего ядерного потенциала 

ТАСС 1 час назад
В Британии объяснили наращивание ядерного потенциала
Фото: Reuters
Решение о наращивании ядерного потенциала Великобритании связано с растущей угрозой для безопасности страны. Об этом заявил японскому телеканалу NHK глава британского МИД Доминик Рааб.

"Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне", — приводит его слова в четверг японское общественное телевидение.

Рааб, приведя в качестве примера Иран, КНДР и Россию, подчеркнул, что Великобритания "не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями".
Во вторник власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее число боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.
Кроме того, в обзоре подтверждается стремление британских властей "обновить ядерные средства сдерживания". В рамках этой программы правительство заменит систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены подлодками типа Dreadnought.
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Комментарии 2
Армия , Оружие , МИД , Иран , КНДР , Великобритания
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