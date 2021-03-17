Автор напомнил, что Анкара также работает над созданием собственного истребителя Turkish Fighter X (TF-X). По его словам, для реализации проекта может понадобиться российский двигатель P-33, который устанавливают на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходящий для TF-X.