Автор напомнил, что Анкара также работает над созданием собственного истребителя Turkish Fighter X (TF-X). По его словам, для реализации проекта может понадобиться российский двигатель P-33, который устанавливают на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходящий для TF-X.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.