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Госдеп наложил запрет на торговлю оружием с Россией

RT на русском
1 час назад
Госдепартамент США внёс Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия. Соответствующее заявление опубликовано в Федеральном реестре официальных документов Соединённых Штатов.
США запретили торговлю оружием с Россией
Фото: ReutersReuters
Согласно документу, США прекращают торговлю с Россией в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, запрет касается экспорта оборонных изделий и услуг оборонного назначения.
Решение вступает в силу с 18 марта.
Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса, а до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.
Министерство торговли США также расширило экспортные ограничения в отношении России.
Армия,Госдеп США,Россия,Соединенные Штаты,
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