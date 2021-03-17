Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация ранее готовилась и сейчас готовится к новым санкциям США , но у нее все еще есть слабые места. Об этом сообщает РБК.

В частности, Роскосмосу все еще требуется иностранная космическая радиоэлектроника для коммерческой продукции, хотя и отечественную корпорация получает.

«Мы уже микроэлектронику особого космического назначения делаем сами и уйдем от всякой зависимости, потому что она пока еще существует», - подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что власти России просят американских коллег «не сходить с ума в отношении того, что мы делаем вместе». К примеру, США Россия поставляет двигатели РД-180 и РД-181.

«Им колоссальным образом нужны наши пусковые услуги. Их логика мне не очень понятна. Я за международное сотрудничество. Но как можно одновременно протягивать руку и одновременно другой рукой пытаться уколоть шилом», - подчеркнул глава корпорации.

По его словам, США могут ввести санкции против Роскосмоса «хоть завтра», но существенным образом на планы компании это не повлияет.