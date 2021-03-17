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Рогозин заявил о подготовке Роскосмоса к санкциям США

Мария Иванова
56 минут назад
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация ранее готовилась и сейчас готовится к новым санкциям США, но у нее все еще есть слабые места. Об этом сообщает РБК.
В частности, Роскосмосу все еще требуется иностранная космическая радиоэлектроника для коммерческой продукции, хотя и отечественную корпорация получает.
«Мы уже микроэлектронику особого космического назначения делаем сами и уйдем от всякой зависимости, потому что она пока еще существует», - подчеркнул Рогозин.
Он отметил, что власти России просят американских коллег «не сходить с ума в отношении того, что мы делаем вместе». К примеру, США Россия поставляет двигатели РД-180 и РД-181.
«Им колоссальным образом нужны наши пусковые услуги. Их логика мне не очень понятна. Я за международное сотрудничество. Но как можно одновременно протягивать руку и одновременно другой рукой пытаться уколоть шилом», - подчеркнул глава корпорации.
По его словам, США могут ввести санкции против Роскосмоса «хоть завтра», но существенным образом на планы компании это не повлияет.
Как писал «Рамблер», в прошлом году власти США опубликовали санкционный список из 103 организаций из России и Китая, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами своих стран и относятся к «конечным военным пользователям». Санкции подразумевают, что эти организации не смогут приобретать некоторые товары и технологии у США.
В список, в частности, попали Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в «Роскосмос») и ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»). Рогозин подчеркивал, что эти организации никогда не были и не являются «конечными военными пользователями».
Армия,Видео,Дмитрий Рогозин,ЦНИИМАШ,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",Соединенные Штаты,
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