Военный фрегат Испании вошел в Черное море 

Все новости на карте

В НЦУО уточнили, что корабль НАТО появился в акватории Черного моря сегодня.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании», — говорится в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января.

Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе». 10 марта стало известно, что в порт Одессы зашла противоминная группа кораблей альянса SNMCMG2.