Военный фрегат Испании вошел в Черное море 

Эсминец ВМС Испании Méndez Núñez вошел в акваторию Черного моря. Его передвижение отслеживается Черноморским флотом. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной пишет РИА Новости.
В НЦУО уточнили, что корабль НАТО появился в акватории Черного моря сегодня.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании», — говорится в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января.
Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе». 10 марта стало известно, что в порт Одессы зашла противоминная группа кораблей альянса SNMCMG2.