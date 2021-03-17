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Москва

Военный фрегат Испании вошел в Черное море 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Военный фрегат Испании вошел в Черное море
Фото: Reuters
Эсминец ВМС Испании Méndez Núñez вошел в акваторию Черного моря. Его передвижение отслеживается Черноморским флотом. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной пишет РИА Новости.
В НЦУО уточнили, что корабль НАТО появился в акватории Черного моря сегодня.
МИД: контакты России и НАТО по военной линии полностью разорваны

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании», — говорится в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января.
Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе». 10 марта стало известно, что в порт Одессы зашла противоминная группа кораблей альянса SNMCMG2.
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Армия , МИД , НЦУО РФ , НАТО , РИА Новости
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