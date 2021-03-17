Ракетчики: украинский «Нептун» не опасен для России

«Ракета „Нептун“ — изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны „Нептун“ не представляет никакой угрозы», — сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев . Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов».

Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета „Нептун“ для России — это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», — констатировал эксперт.

По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США . «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», — цитировало Жданова украинское издание «Главред»

«Ракета «Нептун» — не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», — отметил Хатылев.

Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев , бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» — это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-122, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал».

«В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, — сказал Бижев. — Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии».

«Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, — сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. — Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается».

По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море — полигонов у нее нет — и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна».

Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», — добавил эксперт АСТ.

Но, отметил Денисенцев, одно дело — создать один экземпляр вооружения, другое — развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, — указал Денисенцев. — Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», — напомнил Денисенцев.

Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», — подчеркнул он.