Шойгу допустил восстановления диалога России и НАТО

Шойгу подчеркнул, что в полноценном диалоге Москвы и Североатлантического альянса есть крайняя необходимость, поэтому сторонам нужно договариваться. В тоже время министр заявил, что Россия ответит должным образом, если США разместят новые ракеты в Европе, Японии и Южной Корее.