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Шойгу не исключил восстановления диалога России и НАТО

ТК «Звезда»иещё 1
39 минут назад
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду на восстановление в перспективе полноценного диалога с НАТО на равных условиях. Об этом глава российского военного ведомства заявил в интервью казахстанскому изданию Tengrinews.
Шойгу допустил восстановления диалога России и НАТО
Фото: ТАССТАСС
«Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове - полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия - НАТО», - отметил он.
Шойгу подчеркнул, что в полноценном диалоге Москвы и Североатлантического альянса есть крайняя необходимость, поэтому сторонам нужно договариваться. В тоже время министр заявил, что Россия ответит должным образом, если США разместят новые ракеты в Европе, Японии и Южной Корее.
Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует реализовывать разные подходы в отношениях с Кремлем. По его словам, концепция отношений с Россией будет включать в себя как сдерживание, так и открытый диалог. При этом НАТО приложит максимум усилий, чтобы избежать недопонимания между сторонами, подчеркнул Столтенберг.
Армия,Йенс Столтенберг,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,Россия,
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