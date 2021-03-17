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Пилот ВВС Индии погиб при катастрофе истребителя МиГ-21 

ТАСС 29 минут назад
Пилот ВВС Индии погиб при катастрофе МиГ-21
Фото: ТАСС
Пилот истребителя индийских военно-воздушных сил МиГ-21 погиб в среду в результате катастрофы, произошедшей в центральной Индии. Об этом сообщает пресс-служба ВВС на своей странице в Twitter.

"Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня утром во время взлета МиГ-21 "Бизон" в ходе миссии по боевой подготовке на авиабазе в центральной Индии", — говорится в сообщении.

"ВВС потеряли командира звена А Гупту в этом трагическом инциденте", — указывается в информации.
Никаких подробностей катастрофы пока не сообщается. Отмечается, что военно-воздушное командование начало расследование причин инцидента.
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Армия , Происшествия , Индия
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